Niels Arne Dam, Finans Danmarks cheføkonom, minder i en pressemeddelelse om, at ”mange unge har en lav indkomst”.

- Derfor æder prisstigningerne hurtigt en stor del af deres budget. Og det betyder, at de har fået langt sværere ved at få pengene til at slå til, fortsætter han i pressemeddelelsen.

I undersøgelsen fra Finans Danmark svarer 30 procent af de adspurgte i aldersgruppen desuden, at de har svært ved at få privatøkonomien til at hænge sammen.

Det er en tredobling i forhold til sidste år.