1700 velfærdsuddannede fleksjobbere gik ledige i 2022

Han vurderer, at der i nogle velfærdsfag kan være så travlt, at ledelsen ikke ser potentialet ved at få ekstra hænder.

En af de velfærdsområder, hvor mange af de fleksjobgodkendte går ledige er de pædagoguddannede.

Her viste kortlægningen, at 12 procent gik ledige det seneste år.

Formand for lederforening i pædagogernes fagforening (Bupl) Eva Munck Immertreu fortæller til Information, at pressede normeringer og få voksne i daginstitutioner kan være årsag til, at lederen på de enkelte steder skal vurdere, om man kan tåle at ansætte en, der har nogle begrænsninger i deres funktion.

Til trods for pressede normeringer vurderer hun dog, at de fleste dagtilbudsledere er åbne over for at ansætte fleksjobbere.