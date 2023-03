ABC Jelly-slik udgør kvælningsfare for børn og tilbagekaldes

På Sjælland forhandles slikket ifølge Fødevarestyrelsen i KFT 1 ApS i København K samt Vietnam Supermarked og Wanlong Asian Market i København S.

I Jylland er produktet solgt i Thong Asia Food & Take Away i Skive og Jin-Mart Asian Market APS i Viby J.

ABC Jelly Straws sælges i både poser og i små spande, som vejer 260 gram. ABC Jelly Fruity vejer 240 gram.

De to slikvarianter udgør en kvælningsfare, fordi det indeholder to tilsætningsstoffer, som gør, at det kan svulme op i svælget, når det spises.