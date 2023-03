En til to gange om dagen ankommer en akutlægehelikopter i høj fart hen over Aarhus Universitetshospital (AUH), hvor den med snurrende rotorer og lastet med en hjertestoppatient, et trafikoffer eller en anden kritisk syg patient lander på helikopterplatformen, som er placeret lige uden for hospitalets hjerteafdeling og Intensiv Øst.