Ung, usikker og mest optaget af piger. I træningscentret fandt den unge gymnasieelev en vej til mere selvværd, en større krop og til det modsatte køn. En dødsensfarlig og kortsigtet løsning, som betyder, at han i dag må selvmedicinere sig og leve med tunge bivirkninger.

Titusindvis af yngre mænd fra fitness- og træningsmiljøerne er ligesom 40-årige ”Mads” fanget i et tabubelagt misbrug, der risikerer at give dem alvorlige hjertekarlidelser, hjertesvigt, livstruende blodpropper, depressioner og gør dem ude af stand til at få børn, hvis de fortsætter deres misbrug, og som på den anden side kan gøre dem impotente, fortsat infertile og depressive, hvis de forsøger at komme ud af deres afhængighed.