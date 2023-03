Sundhedspersonale på efterløn kan få gulerod på over 100.000 kroner

Arbejder man 20 timer om ugen, slipper man ifølge Danica Pensions beregninger for at blive modregnet 106.346 kroner med en opsparing på en million kroner.

For 30 timers arbejde om ugen er gevinsten 159.519 kroner, hvis man har sparet en million op i pension.

Forslaget om at fjerne modregningen i to år er ikke trådt i kraft endnu. Der skal først fremsættes et lovforslag. Det har regeringen ikke gjort endnu. Siden skal det vedtages i Folketinget.

Idéen om at fjerne modregningen for sundhedspersonale på efterløn er ikke ny. Der var en lignende ordning sidste år.

Her kunne efterlønnerne i sundhedsvæsnet give en hånd med i forbindelse med corona-pandemien uden at blive modregnet.

43.400 modtog efterløn i januar 2023. Af dem var de 2500 i Din Sundhedsfaglig A-kasse.

Da Din Sundhedsfaglige A-kasse i oktober spurgte sine efterlønnere, var 1300 af dem interesseret i at tage et arbejde, hvis ikke de blev modregnet i deres efterløn. Det inkluderede over 1000 sygeplejersker.

Samtidig kunne a-kassen oplyse, at tæt på 100 sygeplejersker havde benyttet ordningen i 2022.