Deadline udløber: Afskaffet helligdag kommer ikke til folkeafstemning

Forslaget om at holde en folkeafstemning om store bededag bliver nu endeligt begravet.

Fredag er der deadline for, at et mindretal af partier kan kræve lovforslaget om at afskaffe store bededag sendt til afstemning blandt borgerne.

Men der er ikke rejst de nødvendige 60 mandater. SF og De Konservative bekræfter endeligt, at partierne ikke ønsker en afstemning.