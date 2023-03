Illegal cigaretfabrik har udløst fængsel og bøder på 600 millioner

En kvinde blev også anholdt, men hun blev senere løsladt.

Ved aktionen blev der beslaglagt cirka 25 millioner illegale cigaretter og cirka 13 ton forarbejdet tobak, der efter politiets vurdering skulle bruges til fremstilling af yderligere cirka 13 millioner cigaretter.

Men politiets efterforskning viste, at mændene havde mere på samvittigheden.

Mændene er således dømt for at have fremstillet og videredistribueret cigaretter siden 2020.

Det var østeuropæiske ansatte, der gik til hånde på fabrikken. Men de danske mænd havde ansvar for produktion og videredistribution af cigaretterne.

Retten har frifundet en af mændene, da der efter rettens vurdering ikke er ført bevis for, at han vidste, at der var tale om ulovlige cigaretter.