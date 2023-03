Det sidste halvår af 2022 tippede balancen i den mørke retning bl.a. som konsekvens af en skilsmisse, og han kan i høj grad genkende rapportens bekymrende tal om, at fysisk svækkelse ofte følger psykisk sygdom.

»Jeg har måttet konstatere, at jeg er blevet ensom, og at jeg ikke har kræfterne til at få trænet, holde vægten i ro og stoppe med at ryge. Ingen kan tåle at ligge depressiv i sengen 14-17 timer i døgnet, og jeg er svækket fysisk. Jeg har forsøgt at række ud efter forebyggende tilbud for at stoppe med at ryge og tabe mig, men det er svært at få kontinuerlige og konsekvente tilbud – også selv om jeg vil betragte mig selv som en ressourcestærk person,« siger han, der er i øjeblikket er ved at afslutte en videregående uddannelse i sundhedsfremme og kalder sig sundhedsinnovator.

Sygdomsbyrderapporten bygger på tilgængelig statistik fra nationale sygdomsregistre som f.eks. Landspatientregistret og Dødsårsagsregistret, ligesom data fra Den Nationale Sundhedsprofil indgår.

Den forrige byrderapport stammer fra 2015, og det er ifølge professor og forskningsleder på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet Lau Thygesen ikke muligt at se, om antallet af depressionsramte er steget eller faldet, fordi opgørelsesmetoderne i den nyeste rapport er ændret.

Selvmord og livsstilssygdomme

»I 2015 blev kun mennesker, der blev behandlet for depression i hospitalssektoren, inddraget. I den nye rapport inddrager vi også patienter, som behandles udenfor f.eks hos alment praktiserende læge, « siger Lau Thygesen.

Rapporten konstaterer, at depression i sig selv ikke er dødelig, medmindre man begår selvmord. De mange ekstra dødsfald fremkommer ved at se på, hvor mange ekstra dødsfald gruppen af depressionsramte har i forhold til en sammenlignelig gruppe, der ikke har diagnosen depression. Dødsårsagen hos den enkelte kan med andre ord ud over selvmord også skyldes misbrug, usund livsstil og andre fysiske sygdomme.

I Depressionsforeningen kommer det ikke bag på generalsekretær Morten Ronnenberg Møller, at depression er den dyreste sygdom for samfundet. Han er heller ikke overrasket over overdødeligheden blandt depressive personer.

»Vi har længe vidst, at psykisk sygdom forkorter livet med 15-20 år, og det skyldes både, at depressive mennesker er mere udsatte for at blive fysisk syge, fordi sygdommen gør dem inaktive, og samtidig er behandlingssystemet ikke god til at se hele vejen rundt om patienten og fange mere end en enkelt lidelse ad gangen,« siger han.

Generalsekretæren peger på, at kun hver 10. depressionspatient kommer i behandling på et hospital. Resten ser kun den praktiserende læge.

»Tallene viser tydeligt, at de ikke får behandling nok og ikke får det i tide,« siger han, der appellerer til, at behandlingssystemet bliver bedre til at spotte både depression og eventuelle fysiske lidelser i tide.

»Samtidig skal vi brede behandlingsviften ud, så tilbuddet ikke kun består af antidepressiv medicin eller psykoterapi, som det groft sagt gør i dag,« siger Morten Ronnenberg Møller.

Han peger bl.a. på TMS-metoden, der består af magnetisk stimulation af hjernen, som bl.a. tilbydes på Aarhus Universitetshospital – ifølge generalsekretæren med god effekt.

Mange depressionspatienter oplever forværring i deres sygdom, lyder erfaringen fra Depressionsforeningen, og her peger generalsekretæren på, at arbejdsmarkedet bør blive bedre til både at opdage tegn på depression og efter endt behandling at tage dem tilbage i et tempo og med en rummelighed, så patienten kan bevare jobbet.

Risiko for tilbagefald

»De fleste depressioner trickes på jobbet, og når patienten kommer tilbage, er det ofte i den samme jobfunktion. Så er risikoen for tilbagefald stor, og de kommer med kortere mellemrum og større styrke,« siger Morten Ronnenberg Møller, som understreger, at der ikke tages tilstrækkelig højde for senfølger af depression i form af f.eks. koncentrationsproblemer og problemer med at holde det gamle tempo.

Ifølge sundhedsprofessor emeritus Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet, er overdødeligheden og de mange indlæggelser udtryk for, at sundhedssystemet er opdelt i specialer og siloer.

»Dermed risikerer man at overse fysiske sygdomme – også alvorlige – hos den psykiatriske patient. Det er afgørende at få et bredere perspektiv på den enkelte patient og hjælpe hele vejen rundt,« siger sundhedsprofessoren, som glæder sig over, at udspillet til en ny 10-årsplan for psykiatrien adresserer netop disse problemer.