Atomgræsrødder sagsøger parti for brug af smilende sol

Men hos OOA ser man anderledes på det. Siegfried Christiansen siger, at organisationen ikke viger tilbage for at lade symbolet bruge i satirisk sammenhæng. Det er der ifølge ham mange eksempler på. Men i det aktuelle tilfælde er det noget andet.

- Her bruger man det jo for at føre sin egen kampagne frem og håber på vinding. Der er et stort segment blandt liberale vælgere og unge, entusiastiske vælgere, som synes, at atomkraft, det lyder da vældig godt. Og de stemmer ønsker man at kapre i den valgkamp, og derfor er det misbrug, siger han.

Eva Persson mener dog ikke, at der er noget at komme efter, og at domstolene i en lignende sag fra 1980 vægtede ytringsfriheden højest.

Sagen handlede om en plakat, der satte fokus på brugen af penicillin i forbindelse med svineavl. Plakaten brugte en tegning fra en reklametryksag fra andelsslagterierne, men det var tilføjet, at ”Danske svin er sunde, de strutter af penicillin”.

Højesteret sagde dengang god for plakaten, blandt andet med henvisning til, at den var led i ”den frie meningsudveksling” om et ”væsentligt samfundsanliggende.”

OOA har i første omgang nedlagt påstand om et såkaldt midlertidigt forbud, som skal få Nye Borgerlige til ikke at kunne bruge billedet af Vermund med skiltet.

Men står det til Eva Persson, så behøver retten slet ikke at dykke ned i sagens materie. For OOA har rettet sagsanlægget mod den forkerte part. Billedet ligger på Vermunds Linkedin-profil, som hun og ikke partiet har råderet over. Eva Persson mener derfor, at sagen bør afvises.

Det vides endnu ikke, hvornår der vil blive truffet afgørelse.