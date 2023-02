Kvinden fik yderligere to børn, mens hun befandt sig i Syrien.

Kvindens teenagedreng blev i 2019 hentet til Danmark, fordi han var ramt af et skud og skulle i medicinsk behandling.

På daværende tidspunkt var kvindens mand død i kamp, og hun var blevet gift med en ny mand fra området.

Kvinden erkendte at være indrejst til Syrien.

Hun sagde dog i retten, at hun ikke var klar over, at hun ved at virke som husmor bidrog til at opretholde kalifatet.

- Jeg forstod ikke, at det, jeg havde gjort, var strafbart. Jeg så ikke den store sammenhæng i, at vi som kvinder var med til at opretholde IS’ mission dernede, forklarede hun ifølge Vejle Amts Folkeblad i retten.