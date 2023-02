Oplevelser i velfærdsjob afskrækker unge fra at læse videre

45 procent af dem, der arbejdede som pædagogmedhjælper, svarer i undersøgelsen, der er fra Danmarks Evalueringsinstitut (Eva), at jobbet afskrækkede dem fra videre uddannelse til pædagog.

Det samme gælder for 47 procent af dem, der har haft job som lærervikar og hele 49 procent af dem, der arbejdede i ældreplejen.

Det er overraskende tal, siger Bella Marckmann, chefkonsulent hos Eva og projektleder på undersøgelsen.

- Vi er kommet frem til, at de fleste af de unge trives godt i jobbet, og det er jo den gode nyhed. Men den dårlige nyhed er, at når vi spørger dem, om de er interesserede i at læse videre inden for det område, de har prøvet, er det knap halvdelen, der siger, at de er blevet afskrækket fra det.