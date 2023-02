Forbudte ftalater udskiftes med potentielt farlige erstatninger

I januar 2021 blev netop det to erstatningsstoffer DEHTP og DINCH vurderet af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). Her fandt agenturet ifølge Videnskab.dk ikke anledning til at indføre tiltag over for stofferne.

- Hvis vi får ny viden, der viser, at ftalater eller erstatningsstoffer udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vi se på, hvordan vi bedst kan regulere stofferne, skriver miljøminister Magnus Heunicke i et skriftligt svar til mediet.