Klageret afviser: Forældre får nej til ny retssag om omskæring

Den Særlige Klageret afviser, at der skal ske genoptagelse af sag, hvor et forældrepar blev straffet med halvandet års fængsel for at lade deres døtre omskære.

Det er anden gang, at Klageretten afviser at genoptage sagen, efter at der igen er blevet rejst tvivl om, hvorvidt de to døtre, der optræder som ofre i sagen, overhovedet er blevet omskåret.