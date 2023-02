Københavns Politi var tidligere på dagen massivt til stede i og omkring Østre Anlæg i det centrale København, hvor det havde afspærret alle indgange til den knap seks hektar store park.

Ifølge B.T.’s journalist på stedet var der 12 politibiler, en hundepatrulje, en drone i luften og dykkere i vandet.

Der var tale om en humanitær søgning, hvilket betyder, at politiet ikke arbejdede ud fra, at der lå en forbrydelse bag.

Københavns Politi efterlyste kvinden med billede og beskrivelse på Twitter kl. 03.46 søndag morgen. Her anmodede politiet offentligheden om hjælp til at opspore kvinden og bad alle, der har oplysninger i sagen, om at ringe på telefon 114. Men kl. 16.30 kunne politiet altså melde ud, at det havde fundet kvinden død.