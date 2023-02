Svensker vil klage over dansk dom om 83 pistoler

Alexandrea og Matt stod bag butiksvinduer med tilbud om salg, og Jim Brandt var ivrig efter at købe.

Senere viste det sig, at sælgerne var politifolk i en amerikansk politienhed. Leverancer blev aftalt til at finde sted i Danmark. Og til sidst lykkedes det for politiet at sætte lighedstegn mellem Jim Brandt og Andreas Kassai i Göteborg.

Når politiet bruger agenter og medvirker i kriminalitet, bliver dommerne i de følgende straffesager stillet over for et spørgsmål, de normalt ikke får: Var det i virkeligheden politiet, der pressede på eller skabte lovovertrædelsen?

I Højesteret forlangte Kassai og tre af hans hjælpere at blive frifundet med en påstand om, at han var blevet lokket af politiet til at begå forbrydelserne.