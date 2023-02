Grønlandsk politiker frikendt for anklager om vold og truende adfærd

Da politiet forsøgte at anholde politikeren, der havde drukket mellem 15 og 20 genstande, ville han ikke adlyde ordrer og var aggressiv. Derfor måtte politiet bruge peberspray.

Men Sermersooq Kredsret i byen Tasiilaq, hvor hændelsen skete, mente ikke, at anklagemyndigheden havde bevist, at Nûko var voldelig samt truende over for politiet.

Ifølge Sermitsiaq.AG havde anmelderen af voldsepisoden fortalt under retssagen, at han ikke var blevet slået under hændelsen.

Anmelderen husker ikke, hvorfor han afgav en anden forklaring til politiet, da hændelsen skete, skriver mediet.