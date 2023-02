Om det har fået mange til at udskyde, fremgår af sagens natur ikke af Danmarks Statistiks tal. Men de omkring 32.500 vielser i 2022 er det største antal i flere år.

Sidst, lige så mange par delte bryllupsår, var i 2009, hvor omkring 33.000 blev viet.

Før 2009 var det dog ikke unormalt, at der var langt flere vielser end de 33.000. Trods stigningen sidste år betyder det dermed ikke, at der er tale om et højt antal vielser målt op imod bare for 15-20 år siden.

Samtidig med den store giftelyst var der i 2022 også lavere appetit på at blive skilt.