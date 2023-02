Politiet har anholdt tre med bandetilknytning for knivstik

Hos Københavns Politi efterforskes sagerne i afdelingen for organiseret kriminalitet. Det er den afdeling, som blandt andet håndterer sager i bandemiljøet.

Vicepolitiinspektør Knud Hvass er leder af den afdeling, og ud over de tre anholdelser, som skete torsdag, så forventer han, at der er flere på vej.

- Vi arbejder meget hårdt på at få stoppet de alvorlige knivstikkerier, vi har set den seneste tid, og selvfølgelig også på at finde frem til gerningsmændene. Derfor jeg er tilfreds med, at vi har anholdt og sigtet tre mistænkte, siger Knud Hvas i pressemeddelelsen fra politiet.

- Vores efterforskning peger fortsat i retning af, at der er tale om et opgør mellem unge, hvoraf nogle færdes i bandemiljøet, siger han.