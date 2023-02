Vinterferien står for døren, og for mange danskere betyder det, at kursen sættes mod Sydeuropas sneklædte pister.

Den gode nyhed er, at vejrudsigten lige nu lover solrigt vejr over Alperne den kommende uges tid.

Men inden du fylder bilen med børn, støvler og lange underbukser, er her et par ting, som er gode at have tjek på.