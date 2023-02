Donorregister bestormes efter borgmesters jagt på stamceller

Stamcellerne skal igangsætte en udvikling af nye blodceller, som kan erstatte de syge eller manglende celler hos patienten.

Michael Zieglers fortælling har for alvor fået manges øjne op for mulighederne for stamcelledonation, lyder det fra Randi Berg.

- Det betyder rigtig meget. Vi er interesseret i at have et stort donorregister med mange donorer, så vi kan finde en matchende donor til alle patienter.

- Vi går alle rundt med unikke vævstyper. Derfor er det vigtigt at få mange forskellige vævstyper repræsenteret i vores register, så vi kan finde et match til alle, forklarer hun.

I øjeblikket er der ifølge afdelingslægen cirka 87.000 donorer registreret.

Målet er, at 10 procent af danskerne - altså godt en halv million borgere - skal være tilmeldt som stamcelledonorer.