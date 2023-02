Lego bekræfter arbejdsulykke ved byggeplads

Tre personer blev mandag kørt på sygehuset efter en arbejdsulykke på Hans Jensensvej i Billund. Ulykken fandt sted ved en af Lego Koncernens bygninger.

Mandag aften bekræfter Lego i Billund over for TV Syd, at ulykken skete ved en af deres bygninger.

- Lego Koncernen kan bekræfte, at en arbejdsulykke fandt sted den 6. februar om morgenen på en byggeplads ved en af koncernens bygninger på Hans Jensensvej i Billund, lyder det fra en talsmand.