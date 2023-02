Politiet henlægger langt flere sager om økonomisk kriminalitet

Derudover frygter han, at de manglende konsekvenser kan få flere til at begå økonomisk kriminalitet i fremtiden.

- Det reducerer i høj grad den forebyggende effekt, som er nødvendig, hvis man vil afskrække folk fra at begå økonomisk kriminalitet, siger han til mediet.

Ifølge Heino Kegel, som er formand for Politiforbundet, skyldes udviklingen primært, at der er for få betjente til for mange opgaver.

Den fynske entreprenørvirksomhed Hans Jørgensen & Søn politianmeldte i 2018 en sag om svindel. Sagen endte med at blive henlagt i oktober sidste år, fordi den var forældet, skriver TV 2.