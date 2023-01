Ansatte på landets hospitaler har rekordhøjt sygefravær

Ifølge formanden for Danske Regioner, Anders Kühnau, er den primære årsag til det stigende antal sygedage, at corona har ændret grænserne for, hvornår man vælger at melde sig syg.

- Pandemien har lært os at blive hjemme, hvis vi er syge, så vi ikke smitter andre. Den nye adfærd har også vundet indpas hos sundhedspersonalet, der ikke kun skal passe på sig selv, men også på de sårbare patienter, siger han til Kristeligt Dagblad.

Det er dog meget forskelligt, hvor højt sygefravær de forskellige personalegrupper har.