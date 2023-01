Politisk flertal i København vil afkriminalisere hårde stoffer

- Vi har brug for et paradigmeskift i narkotikapolitikken. Essensen er, om man ser stofbrugere som kriminelle eller som nogle, der skal have et tilbud om hjælp, siger Katrine Kildgaard til Politiken.

Hun er social- og sundhedsordfører på rådhuset for De Radikale, som stiller forslaget.

Forslaget skal behandles i borgerrepræsentationen torsdag, og her vil både Venstre og Socialdemokratiet bakke op, skriver Politiken.

- Der skal nogle erfaringer til under danske forhold. Man har lavet noget, der minder om, i Portugal. Og virker det ikke, er det gode ved en forsøgsordning, at så kan man stoppe, når den er overstået, siger Lars Weiss, der er Socialdemokratiets gruppeforperson på rådhuset, til avisen.