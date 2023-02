Fremtiden er ankommet til Egå Gymnasium.

Der er engelsk i 2. V, og eleverne sidder med deres bærbare computere, mens de skriver spørgsmål for at få chatrobotten ChatGPT til at svare på spørgsmål om dagens tekst, Raymond Carver-novellen ”Why don’t you dance?”.

Den første halvdel af dagens engelsktime er sat af til at finde ud af, hvad chatrobotten kan, og – skal det vise sig – hvad den ikke kan.