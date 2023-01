Politi er sjældent til stede ved tvangsfjernelser på fødegangen

- Så afventer de fødslen, og så vurderer man, hvornår det er hensigtsmæssigt at tage på hospitalet, forklarer Sisi Ploug Pedersen.

Forældrene til barnet har som udgangspunkt været i kontakt med kommunen op til fødslen og er klar over, at den påtænker at fjerne barnet.

Efter fødslen får forældrene mulighed for at overlevere barnet frivilligt.

- Så går man ind til forældrene og forelægger dem igen vurderingen om, at barnet skal anbringes.

- Så spørger man forældrene, om det er noget, de vil gå med til - altså en anbringelse med samtykke. Hvis de ikke vil gå med til det, så er det anbringelse uden samtykke, siger Sisi Ploug Pedersen.

Formelt kan der først træffes en beslutning om tvangsfjernelse, efter at barnet er født, og det er børne- og ungdomsudvalget i den pågældende kommune, der skal træffe den afgørelse.