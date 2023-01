Nyfødt barn blev bortført fra fødeafdeling på Slagelse Sygehus

Ifølge politiet havde vidner set den 60-årige gå fra fødeafdelingen på hospitalet med det nyfødte barn ”pakket ind i en dyne”.

Politiet frygtede for barnets ve og vel, fordi det ikke var blevet undersøgt af sundhedspersonalet, efter at det var blevet født.

Tidligere lørdag aften sagde vagtchef Bo Georg Petersen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at det lykkedes manden at tage barnet ”i et øjeblik, hvor der er uopmærksomhed”. Det sket, under to timer efter at barnet er blevet født.

- Det er jo lige født stort set. Han tager det, under to timer efter at det blev født, og det er ikke blevet undersøgt af en læge. Det har hverken fået føde eller noget, sagde vagtchefen.

Årsagen til, at barnet bliver taget, er formentlig, at det er blevet tvangsfjernet ved fødslen, sagde Bo Georg Petersen.