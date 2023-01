Sigtelse: Dødfunden kvinde var påvirket og blev voldtaget

Han nægter sig skyldig, oplyser forsvarsadvokat Carsten Brix.

De nærmere detaljer om sagen forbliver dog indtil videre skjulte, idet dommeren valgte at følge anklagerens begæring om at holde retsmødet for lukkede døre.

Anklageren gav ingen konkrete grunde til, at dørene skulle lukkes, men nævnte blot, at efterforskningen er på et indledende stadie, og at der skal foretages yderligere efterforskning og afhøres vidner.

Selv om retsplejeloven dikterer, at retsmøder i udgangspunktet er åbne for offentligheden - det står også i grundloven - valgte dommeren at lukke dørene, uagtet fraværet af en konkret begrundelse.