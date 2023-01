Overlæge slår fast: Plejehjemsbeboere fik medicin der kan slå ihjel

Det er medicin, som plejehjemsbeboerne ikke fik ordineret, men som de alligevel havde i kroppen.

Baclofen bruges ifølge overlægen til at behandle muskelspasmer hos eksempelvis personer med hjerneskade efter et traume eller en blodprop.

Det er ifølge overlægen det mest potente middel af de tre.

Men alle har det til fælles, at de hver især kan fremkalde alvorlige og i nogle tilfælde dødelige forgiftninger, hvis de gives i for høje doser.

- Hvis man i forvejen er svækket af andre lidelser, og hvis man ikke langsomt har trappet op, så kan den her type medicin være farlig, slår overlægen fast.