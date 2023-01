SSI: Fjerde coronastik beskytter markant bedre end tredje

I takt med at pandemien har udviklet sig, er der kommet nye varianter af covid-19 til.

Da de oprindelige vacciner er mindre effektive mod de nye subvarianter, har man løbende arbejdet på opdaterede vacciner.

Og det har givet pote.

Undersøgelsen viser, at boostervaccinen er bedre egnet til at beskytte mod omikronvarianten, der herskede, da alle over 50 år i efteråret 2022 blev tilbudt et fjerde stik.

Den omfattende undersøgelse bygger på den landsdækkende overvågning af covid-19 i Danmark, Norge, Finland og Sverige.