Sårbare engfugle får mere plads i Tøndermarsken

Selv om udvidelsen af naturområdet i Tøndermarsken i første omgang blot vil have en indflydelse på det lokale fugleliv, mener Bent Rasmussen, at det på længere sigt kan brede sig.

- Placeringen af Tøndermarsken på træk-ruten betyder, at vi kan gøre en væsentlig forskel. Hvis de lykkes for fuglene at yngle her, er der flere fugle, der kan brede sig til andre områder, siger han.

Det kræver dog, at fuglene også møder optimale forhold andre steder. Her vil udtagning af lavbundsjorde sætte yderligere skub i processen, fortæller Bent Rasmussen.

Det vil nemlig ifølge ham medføre, at Naturstyrelsen i endnu højere grad vil bytte jorde med landmændene.

- Det er en vigtig nyhed for engfuglene. De har haft det svært, og det her er noget af det, der skal til for at vende den udvikling, der desværre har været negativ i alt for mange år, siger Bent Rasmussen.