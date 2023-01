Hvordan man præcis tjekker, om en studerende har brugt eksempelvis en chatrobot til en eksamen, er dog ikke helt klart.

Anna Bak Maigaard peger eksempelvis på vagter, som overvåger de studerendes adfærd under eksamen.

Men ingen metoder er helt ”vandtæt” ifølge vicedirektøren.

Hun vil ikke uddybe forbuddet af kunstig intelligens over for Ritzau.

Andre frygter, at de overbevisende robotter kan bruges til at narre folk ved eksempelvis at sprede misinformation eller udføre meget overbevisende svindelnumre.

Men hvad synes ChatGPT egentlig selv om farerne ved den slags teknologi?

- Der er potentielle farer ved at bygge meget sofistikerede chatrobotter. Især hvis de er designet til ikke at kunne skelnes fra mennesker i deres sprog og væremåde, svarer robotten på spørgsmålet.