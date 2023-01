Højesteret skal se på sag om amerikansk flag hejst i Kolding

Byretten afgjorde i november 2021, at der ikke var grundlag for at straffe manden, men Vestre Landsret så anderledes på det.

Den afgjorde i november 2022, at det var strafbart, at manden havde hejst flaget kaldet Stars and Stripes i sin flagstang.

På grund af den lange sagsbehandlingstid afgjorde landsretten dog, at manden skulle slippe for en bøde for lovovertrædelsen.

Manden sendte flaget til vejrs i forbindelse med et forestående biltræf for amerikanerbiler.

Sagen har kun ganske få sidestykker i dansk retshistorie.