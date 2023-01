Det er et af de våbensystemer, der i længere tid har stået på Ukraines ønskeliste.

For mens Danmark stadig venter på at modtage de 19 franskproducerede våbensystemer Caesar-haubitser, så har både Ukraines ambassadør i Danmark og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, forsøgt at lægge billet ind på de spritnye kanoner.