Efter tredobbelt epidemi falder smitte med luftvejsinfektioner

Faldet ses ifølge SSI på alle tilgængelige måleparametre.

Det vil sige, at det både ses i antallet af konstaterede tilfælde og i spildevandsanalyser. Også antallet af indlæggelser er faldet.

Tendensen er klar, siger Bolette Søborg, der er overlæge og sektionsleder hos Statens Serum Institut.

- Det er glædeligt, at covid-19 nu ser ud til at have tabt pusten. Tendensen er klar, for vi ser faldet alle steder, hvor vi måler smitten, siger hun i en pressemeddelelse.

Udviklingen ses blandt andet ved, at coronasmitten er faldet fra 77 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 1 til 35 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 2.