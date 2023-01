22/01/2023 KL. 05:00

Akutlægebilen i Lemvig må holde stille cirka hvert syvende døgn

Samtidig med at sygehusenes akutafdelinger er pressede, melder flere regioner om, at akutlægebiler og ambulancer i stigende grad må tages ud af drift pga. mangel på personale, især læger. I Ringkøbing, Lemvig og Holstebro falder driftstiden for akutlægebilerne. Det bekymrer i høj grad i Lemvig Kommune, som ser det som både et lokalt og et nationalt problem, når akutlægebiler og ambulancer fra andre dele af regionen må omdirigeres til patienter med tidskritiske sygdomme og alvorlige skader.