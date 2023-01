Den 19. oktober fik den 82-årige Grete Jensen fra Ørum på Djursland et brev fra Visitationsafdelingen i Norddjurs Kommune. I brevet stod, at hun med virkning fra den 1. november – altså 11 dage senere – fremover kun vil få gjort rent hver tredje uge i stedet for hver anden uge.

Begrundelsen for kommunens generelle beslutning om at skære på rengøringshjælpen til borgerne stod at læse i den første sætning: