Kommunen oplyser, at næste skridt i sagen bliver, at finde ud af hvilke konsekvenser sagen skal have.

- Vi ønsker at gøre det rigtige i den her sag, og derfor har byrådet vedtaget at få en advokatvurdering af, om det er muligt for Aalborg Kommune at udbetale en godtgørelse eller erstatning, og hvordan det kan ske, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Ifølge advokatundersøgelsen kunne det ikke dokumenteres, at kommunen havde fået klager i en sådan grad og med et sådant indhold, at der kunne rejses kritik af kommunen for ikke at gribe ind.

Det var Aalborg Kommune selv, der i oktober 2021 anmeldte sagen til politiet efter at have modtaget klager over Gravenshoved Kostskole fra 31 tidligere elever på skolen.