DMI varsler voldsomt vejr i weekenden: Her rammer det

DMI har lørdag morgen opjusteret risikomeldingen fra risiko for kraftig vind til et varsel for stormende kuling og vindstød af stormstyrke.

Meldingen skyldes, at et lavtryk lige vest for Skotland bevæger sig mod øst og ventes at ligge over Vendsyssel og Skagerrak søndag eftermiddag.

»På vej mod øst intensiveres lavtrykket, og fra lørdag eftermiddag tiltager vinden,« lyder det i en kommentar fra DMIs vagthavende meteorolog Bolette Brødsgaard tidligt lørdag morgen.

Den kraftige vind forventes at presse vand fra Nordsøen ind mod Vestkysten, og derfor har DMI også udsendt et varsel for forhøjet vandstand gældende fra tidligt søndag morgen.