Sigtelse: Sosu-elev lænsede ældres betalingskort

Det beløb nåede kvinden ved i løbet af otte måneder i 2020 og 2021 at foretage knap 80 handler - både små og store.

Blandt andet foretog hun et køb på 29 kroner hos elektronik- og hvidevareforhandlerkæden Power, mens hun købte for 6100 kroner hos Hobro Cykler, lyder det i sigtelsen.

Samme mand blev i øvrigt frastjålet tre Mont Blanc-kuglepenne til en samlet værdi af 10.000 kroner.

To andre beboere på samme plejehjem fik ifølge sigtelsen også misbrugt deres betalingskort. Den ene blev bedraget for godt 22.000 kroner, mens beløbet for den andens vedkommende var nogle få tusinde.

Også to beboere på et plejehjem på Frederiksberg fik misbrugt deres kort. Den værst ramte af de to blev udsat for bedrageri, der løb op i knap 36.000 kroner.