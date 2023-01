Hvad er chancen for at gøre præcis det samme usædvanlige fund ved Vesterhavet? Tilmed indenfor forholdsvis få uger og på to forskellige store strandområder.

Som en nål i klitterne. Det ved ægteparret Voldsgaard, der hele livet har boet ved Vestkysten, alt om. Men i søndags på en gåtur ved Vejers fandt de tilfældigvis og for anden gang en strandet, ødelagt gummibåd. Denne gang påmalet en stor gul smiley.