Når lægevagten fremover ruller ud på landevejene for at hjælpe syge danskere uden for lægens åbningstid, er der ikke længere én landsdækkende model for akutbetjeningen.

De fem regioner har efterhånden indrettet sig forskelligt, og senest har Region Midtjylland indgået en ny aftale med områdets praktiserende læger, som fremover slipper for at køre vagt i nattetimerne.