Hollænder får skærpet dom for menneskehandel og indsmugling af narko

En medgerningsmand havde betalt hans bøde, og politiet lod ham derfor gå.

Manden rejste ud af landet, og der blev senere udstedt en international efterlysning af ham via Interpol.

I august 2021 blev manden tilbageholdt af politiet på Costa Rica. Herefter kom han til Danmark, hvor han sad i arresten i Nyborg frem til dommen i byretten.

Det kom frem, at de brasilianske kvinder var taget fra Brasilien til Holland og derefter var blevet fragtet til Danmark - nærmere bestemt Svendborg.

Hollænderen skulle angiveligt have sagt til dem, at de kunne tjene op til 30.000 euro - over 220.000 kroner - månedligt.

Ud over menneskehandel med de fire kvinder blev han ved byretten dømt for at have indført - eller haft planer om at indføre - forskellige typer narko - blandt andet kokain, ecstasy og hash.