Tiltalt for ruskevold mod spædbarn: Jeg vuggede ham tilpas

Kort inden retsmødets begyndelse sender den 22-årige et smil til nogle tilhørere i retslokalet. Hun er iklædt en sort blazer, lyserød trøje, og det brune hår er sat op i en hestehale.

Under anklagerens afhøring kommer det frem, at den tiltalte selv har kontaktet alarmcentralen de to gange, hvor hun skal have udsat barnet for vold. Det skyldtes ifølge hende selv, at han havde en underlig vejrtrækning.

Første tilfælde var den 5. november 2021, hvor kvinden lagde barnet i seng efter at han havde været pylret.