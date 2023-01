Drabssigtet vil tilstå - sigtes også for flere drabsforsøg

En 26-årig mand, som fredag ventes at tilstå drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen på Djursland, er også sigtet for at have forsøgt at dræbe offeret i ugerne op til drabet.

Det fremgår af retsmødebegæringen, som anklagemyndigheden har udarbejdet forud for fredagens retsmøde i Retten i Randers, hvor drabstilståelsen ventes.