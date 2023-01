Der er for første gang fundet fugleinfluenza i danske ræve

De døde dyr blev undersøgt i forbindelse med et program til overvågning af influenza hos vildtlevende pattedyr. Overvågningen blev igangsat i efteråret 2022, og derfor er der gået en rum tid, fra dyrene blev fundet, til de blev undersøgt og testet positive for fugleinfluenza.

19 ræve, der døde i perioden mellem januar og november sidste år, er undersøgt.

Af de 19 var 8 af dem enten fundet døde, eller også var de syge, og i så fald blev de aflivet. De sidste 11 blev enten aflivet i forbindelse med jagt eller regulering.

Da der er tale om en lille stikprøve, er det muligt, at flere ræve i Danmark end de fire er eller har været smittet.

Spørgsmål: Kan det her fund tyde på, at virus potentielt vil have nemmere ved at smitte til mennesker?