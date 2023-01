Hun fortæller også, at hun har set elever blive tvunget til at spise opkast ved bordet på middagshjemmet på kostskolen.

Rapporten understreger, at det ikke er alle de interviewede eks-elever, der har set voldsepisoder, og at nogle stiller spørgsmål ved, om disse episoder har fundet sted.

Ud over vold fortæller en række af de interviewede om seksuelle krænkelser. Specielt én tidligere lærer går igen.

En pige, der var 11 år gammel i 1986, fortæller for eksempel, at denne lærer tog hende med hjem, og at han i sin bil lagde hånden på hendes lår og førte hånden længere op. Senere voldtog han hende 5-6 gange over en længere periode.

Andre elever beretter om skrig fra pigernes værelse om natten.

Kostskolen lå i Christiansfeld i Sønderjylland, men var ejet og drevet af Aalborg Kommune og Aalborg Amt frem til 1992, hvor den lukkede.

Sagerne er forældede

Syd- og Sønderjyllands Politi indledte i 2021 en efterforskning af godt 150 sager om primært vold og krænkelser.

Men i september sidste år lød konklusionen, at sagerne var forældede, og at der dermed ikke kunne føres straffesager. Sagerne blev derfor afsluttet.

Det var oprindeligt Aalborg Kommune, der i 2021 meldte sagerne til politiet, efter at en gruppe på 31 elever var gået til kommunen med historier om deres tid på skolen.

Aalborgs reaktion

Selvom advokatundersøgelsen konkluderer, at Aalborg Kommunes tilsyn med Gravenshoved Kostskole ikke lever ikke op til nutidige standarder, så afviger tilsynet ikke fra, »hvad der var sædvanligt på den tid, hvor Gravenshoved Kostskole blev drevet.«

Og ifølge undersøgelsen, tyder det ikke på, at Aalborg Kommune blev advaret om forholdene i datiden:

»Det er ikke dokumenteret, at der er kommet klager til repræsentanter for Aalborg Kommune af et sådan indhold og i en sådan grad, at det kan kritiseres, at kommunen ikke greb ind,« skriver advokat Niels Vase.

Alligevel mener mange af de tidligere elever, at Aalborg Kommune skal holdes ansvarlig for, hvad de blev udsat for på kostskolen. Og det vil de nu forsøge, siger den tidligere elev René Vinding, som er talsperson for en gruppe af eleverne, til TV 2 News.

»Vi mener at kommunen har et stort ansvar og at den skal tage et ansvar,« siger han.

Politikerne i Aalborg skal nu beslutte, hvordan de skal reagere på resultaterne. I en pressemeddelelse understreger rådmand for Børn og Unge Morten Thiessen (K), at konklusionen og elevernes udsagn gør indtryk.

»De forhold, som bliver beskrevet, handler om oplevelser, som ikke er acceptable i en skole hverken dengang eller nu. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at behandle sagen med den samme alvor og grundighed som hidtil.«

Han forventer, at kommunen får brug for en juridisk vurdering af, hvilke konsekvenser, der skal drages på baggrund af undersøgelsen.