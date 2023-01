Fredagens regn vil før middag hovedsageligt falde over Jylland, mens det efter middag vil være Sjælland og Lolland-Falster, der står for skud. Det er over landets østlige egne, at regnen forventes at nå sit maksimum senere på dagen. Ved 15-tiden ventes det at være klaret op over hele landet på nær Bornholm.

Tidligere på ugen var der usikkerhed om, hvorvidt nedbøren i den nordlige del af landet kunne falde som sne i en ordinær snestorm, men kælkevejr bliver det ikke i dag.

DMI forventer allerhøjest slud og tøsne i Nordjylland, Nordøstsjælland og på Bornholm.

Du kan følge nedbøren live på DMI’s vejrradar, ligesom vi følger situationen på JP.dk.