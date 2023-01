For et år siden var Lea Christiansens arbejdsliv strikket radikalt anderledes sammen end i dag.

Hun arbejdede fem dage om ugen og brugte omkring 40 minutter dagligt på at køre frem og tilbage mellem hjemmet i Varde og Jobcenter Esbjerg.

I dag er hun gået to timer ned i ugentlig arbejdstid, og eftersom hun i samme ombæring har takket ja til et tilbud, som alle ansatte på Jobcenter Esbjerg har fået, om at arbejde fire dage om ugen i stedet for fem dage og samtidig benytter sig af muligheden for at arbejde hjemmefra to af de fire arbejdsdage, ja, så har arbejdslivet for Lea Christiansen undergået noget, der minder om en revolution.